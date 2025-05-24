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Антонио Конте — лучший тренер сезона в Серии А

Антонио Конте — лучший тренер сезона в Серии А
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте признан лучшим тренером чемпионата Италии по итогам сезона-2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба Серии А в социальной сети Х.

Фото: страница Серии А в соцсети Х

Фото: страница Серии А в соцсети Х

«Наполи» в заключительном 38-м туре Серии А обыграл дома «Кальяри» (2:0) и стал чемпионом Италии, опередив ближайшего конкурента в лице «Интера» на одно очко.

Конте возглавил неаполитанскую команду летом 2024 года. Это пятое чемпионство специалиста в Италии. Ранее 55-летний тренер трижды приводил к чемпионству «Ювентус» (сезон-2011/2012, сезон-2012/2013, сезон-2013/2014) и один раз выигрывал скудетто с «Интером» (сезон-2020/2021).

«Наполи» стал чемпионом страны в четвёртый раз (1986/1987, 1989/1990, 2022/2023 и 2024/2025).

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