Серия А досрочно назвала лучшего бомбардира сезона-2024/2025

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги признан лучшим бомбардиром подходящего к концу чемпионата Италии сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба итальянской Серии А в социальной сети Х.

На счету аргентинского форварда 25 забитых мячей в 35 сыгранных им матчах национального первенства, его ближайший преследователь в гонке бомбардиров Мойзе Кин из «Фиорентины» забил 18 голов в 31 матче. 16 из 20 клубов Серии A предстоит сыграть ещё один матч в заключительном 38-м туре чемпионата Италии, в том числе «Аталанте», которая примет на своём поле «Парму».

26-летний Ретеги перешёл в «Аталанту» из «Дженоа» в августе 2024 года. По итогам чемпионата-2024/2025 клуб из Бергамо гарантированно займёт третье место, сейчас на счету «Аталанты» 74 очка в 37 матчах.

Материалы по теме Хавбек «Милана» Рейндерс признан лучшим полузащитником Серии А в сезоне-2024/2025

Видео: «Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА