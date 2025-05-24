Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу дал новое обещание фанатам «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу пообещал, что третий сезон под его руководством английская команда проведёт наиболее успешно.

Австралийский специалист выступил на параде перед болельщиками «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы. В конце своей речи он заявил следующее: «Во всех лучших телевизионных сериалах третий сезон всегда лучше, чем второй».

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. В августе 2024 года он пообещал фанатам выиграть трофей, сказав, что всегда делает это на второй сезон. В результате «шпоры» обыграли в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и завоевали первый трофей с 2008 года.