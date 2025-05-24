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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу дал новое обещание фанатам «Тоттенхэма»

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу дал новое обещание фанатам «Тоттенхэма»
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу пообещал, что третий сезон под его руководством английская команда проведёт наиболее успешно.

Австралийский специалист выступил на параде перед болельщиками «Тоттенхэма» после победы в Лиге Европы. В конце своей речи он заявил следующее: «Во всех лучших телевизионных сериалах третий сезон всегда лучше, чем второй».

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» летом 2023 года. В августе 2024 года он пообещал фанатам выиграть трофей, сказав, что всегда делает это на второй сезон. В результате «шпоры» обыграли в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» и завоевали первый трофей с 2008 года.

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