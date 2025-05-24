Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России сезона-2024/2025

«Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге за тур до окончания национального чемпионата и может впервые в клубной истории стать чемпионом России. В активе «быков» 64 очка в 29 матчах, на одно очко меньше у ближайшего преследователя — петербургского «Зенита».

В случае итогового равенства очков с «Краснодаром» «Зенит» будет выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). 24 мая в заключительном 30-м туре РПЛ чёрно-зелёные сыграют на своём поле с московским «Динамо», сине-бело-голубые в то же самое время проведут домашний матч с грозненским «Ахматом». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

«Краснодар» станет чемпионом, если наберёт в игре с «Динамо» столько же или больше очков, чем «Зенит» с «Ахматом». В случае собственной победы «быки» гарантированно получат чемпионское звание независимо от результата матча в Санкт-Петербурге.

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