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Что нужно Краснодару, чтобы стать чемпионом России, расклады чемпионской гонки на 30-й тур РПЛ

Что нужно «Краснодару», чтобы стать чемпионом России сезона-2024/2025
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«Краснодар» лидирует в Российской Премьер-Лиге за тур до окончания национального чемпионата и может впервые в клубной истории стать чемпионом России. В активе «быков» 64 очка в 29 матчах, на одно очко меньше у ближайшего преследователя — петербургского «Зенита».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В случае итогового равенства очков с «Краснодаром» «Зенит» будет выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). 24 мая в заключительном 30-м туре РПЛ чёрно-зелёные сыграют на своём поле с московским «Динамо», сине-бело-голубые в то же самое время проведут домашний матч с грозненским «Ахматом». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

«Краснодар» станет чемпионом, если наберёт в игре с «Динамо» столько же или больше очков, чем «Зенит» с «Ахматом». В случае собственной победы «быки» гарантированно получат чемпионское звание независимо от результата матча в Санкт-Петербурге.

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