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Воспитанник «Реала» признан лучшим молодым игроком Серии А в сезоне-2024/2025

Воспитанник «Реала» признан лучшим молодым игроком Серии А в сезоне-2024/2025
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20-летний полузащитник итальянского «Комо» Николас Пас признан лучшим молодым футболистом чемпионата Италии по итогам сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба итальянской Серии А в социальной сети Х.

В текущем сезоне чемпионата Италии аргентинский атакующий хавбек сыграл в 35 матчах, забил шесть голов и выполнил девять результативных передач.

Николас Пас является воспитанником клубной системы мадридского «Реала», в «Комо» он перешёл из дочерней команды «сливочных» «Кастилья» в августе 2024 года. Контракт футболиста с итальянским клубом действует до лета 2028 года.

«Комо» набрал 49 очков в 38 матчах Серии A и гарантировал себе финиш на 10-й строчке турнирной таблицы.

Календарь Серии A
Турнирная таблица Серии A
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