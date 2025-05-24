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Экс-игрок «МЮ» Брендон Уильямс получил 14 месяцев условного срока

Экс-игрок «МЮ» Брендон Уильямс получил 14 месяцев условного срока
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Брендон Уильямс получил 14 месяцев условного тюремного срока с отсрочкой на два года за опасное вождение, которое привело к серьёзной аварии. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на решение Королевского суда Честера.

24-летнего футболиста также лишили водительских прав на три года и обязали пройти 180 часов общественных работ.

Инцидент произошёл в августе 2023 года на трассе в графстве Чешир. Уильямс, управляя Audi A3, ехал со скоростью 160 км/ч при разрешённых 112 км/ч. В результате он столкнулся с Ford Fiesta и вылетел на дорожный барьер. По словам свидетелей, игрок вёл автомобиль «агрессивно и неконтролируемо». В салоне также были обнаружены баллоны с закисью азота. Уильямс отрицал, что сам вдыхал вещество, но признал, что его пассажирка его использовала.

На момент аварии Уильямс находился в аренде в «Ипсвиче», однако после происшествия клуб досрочно разорвал контракт. Летом 2024 года футболист окончательно покинул «Манчестер Юнайтед» и с тех пор остаётся без команды.

Уильямс — воспитанник «МЮ». Он дебютировал за основной состав в 2019 году. За пять лет англичанин провёл 51 матч и забил один гол.

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