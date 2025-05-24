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Что нужно Зениту, чтобы стать чемпионом России, расклады чемпионской гонки на 30-й тур РПЛ

Что нужно «Зениту», чтобы стать чемпионом России сезона-2024/2025
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Действующий чемпион России «Зенит» за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге второе место и сохраняет шансы вновь оставить за собой чемпионский титул. В активе сине-бело-голубых 63 очка в 29 матчах, на одно очко больше у лидера РПЛ «Краснодара».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В случае итогового равенства очков с «Краснодаром» «Зенит» будет выше по результатам личных встреч (0:2, 4:1). 24 мая в заключительном 30-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют на своём поле с грозненским «Ахматом», чёрно-зелёные в то же самое время проведут домашний матч с московским «Динамо». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

«Зенит» станет чемпионом, если наберёт в игре с «Ахматом» больше очков, чем «Краснодар» с «Динамо». Таким образом, петербуржцы смогут вновь завоевать золотые медали только при условии, что чёрно-зелёные не добьются победы над бело-голубыми, а собственный результат команды Сергея Семака будет лучше.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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