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Лучший игрок Серии А Мактоминей поделился эмоциями от чемпионства «Наполи»

Лучший игрок Серии А Мактоминей поделился эмоциями от чемпионства «Наполи»
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Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей оценил победу клуба в Серии А.

«У меня нет слов, это невероятно. Жертвы, на которые пошёл каждый игрок этой команды, просто поражают. Люди заслужили это — они были с нами с первого дня. Для меня оказаться здесь и пережить всё это — как сон. Я даже забыл о голе, потому что происходило столько всего. Мы были сосредоточены, но, конечно, тревога и напряжение присутствовали. Сейчас нужно насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками.

В следующем сезоне мы должны вернуться с той же энергией и ни в коем случае не сбавлять темп», — приводит слова Мактоминея Football Italia.

«Наполи» набрал 82 очка после 38 матчей и занял первое место в Серии А, обогнав на одно очко «Интер».

Мактоминей был признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/2025. Он забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

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