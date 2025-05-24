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Акинфеев рассказал об эмоциях Николича в перерыве матча ЦСКА — «Оренбург» при счёте 3:1

Акинфеев рассказал об эмоциях Николича в перерыве матча ЦСКА — «Оренбург» при счёте 3:1
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о реакции сербского главного тренера красно-синих Марко Николича на не устраивавшую его игру команды при счёте 3:1 в пользу армейцев в домашнем матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2024, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 23'     2:0 Дивеев – 30'     2:1 Рыбчинский – 31'     3:1 Обляков – 39'     4:1 Дивеев – 59'     5:1 Келлвен – 71'    

— В игре с «Оренбургом» команда вела 3:1 к перерыву. В раздевалке действительно был разнос от Николича из-за неудовлетворения игрой команды? Хотя напомню, что вы вели в два мяча.
—Не сказал бы, что разнос. Да, эмоции были, но на своём веку я такое видел много раз: и при Валерии Газзаеве, и в сборной при Гусе Хиддинке бывало. Нормальная история, потому что без этого никак. Марко поступил так, как чувствовал. В итоге — счет 5:1, всё завершилось хорошо, — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Перед заключительным 30-м туром Российской Премьер-Лиги ЦСКА под руководством возглавившего команду летом 2024 года Марко Николича занимает третье место, набрав 56 очков в 29 матчах. В 30-м туре 24 мая красно-синие принимают на своём поле «Пари НН».

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