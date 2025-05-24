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Тренер «Ливерпуля» Слот — о Тренте: мой первый подарок для Хаби Алонсо

Тренер «Ливерпуля» Слот — о Тренте: мой первый подарок для Хаби Алонсо
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об уходе защитника Трента Александер-Арнольда из клуба. Ранее 26-летний футболист объявил, что покинет команду в конце сезона.

«Он всё равно уходит, так что почему бы и нет — возможно, это будет мой первый подарок для Хаби Алонсо…

Я не был полностью доволен каждой минутой его работы на тренировке. На мой взгляд, в определённые моменты он мог бы делать больше. Я сказал ему, что он гораздо лучший защитник, чем о нём думают, но он показывает это не всегда», — приводит слова Слота журналист Льюис Стил на своей странице в соцсети Х.

Трент — воспитанник «Ливерпуля». Он выступал за основную команду с 2016 года.

Ожидается, что Александер-Арнольд этим летом перейдет в качестве свободного агента в «Реал». Мадридскую команду в следующем сезоне будет возглавлять Хаби Алонсо.

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