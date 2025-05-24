Акинфеев объяснил, почему всегда ездит на гостевые матчи ЦСКА, даже если не будет играть

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, почему ездит вместе с командой даже на матчи Фонбет Кубка России, в которых основным вратарём красно-синих является Владислав Тороп.

— В кубковых матчах место в воротах занимал Слава Тороп. Почему Игорь Акинфеев не может себе позволить пропустить выездной матч команды, даже если знает, что на поле не выйдет?

— И Федотов, и Марко дали мне четко понять, что я нужен команде в выездных матчах Кубка. Никто меня на коленях не умолял, это и мой выбор в том числе. Я не могу без… Нет, без футбола я могу (смеётся), я не могу без команды, не могу без поддержки Славы и всех других в этих играх. Сложно представить, почему я не полечу на выезд. Для меня это очень важно, — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев сыграл только в одном из 12 матчей ЦСКА в Кубке России, основным вратарём армейцев в этом турнире был 21-летний Владислав Тороп. Красно-синие стали победителями верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), в её финале переиграв в серии пенальти петербургский «Зенит» (0:2, 2:0, пен. 4:3), и вышли в Суперфинал, где их соперником в матче за трофей станет победитель нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростов».

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