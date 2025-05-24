Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев объяснил, почему всегда ездит на гостевые матчи ЦСКА, даже если не будет играть

Акинфеев объяснил, почему всегда ездит на гостевые матчи ЦСКА, даже если не будет играть
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, почему ездит вместе с командой даже на матчи Фонбет Кубка России, в которых основным вратарём красно-синих является Владислав Тороп.

— В кубковых матчах место в воротах занимал Слава Тороп. Почему Игорь Акинфеев не может себе позволить пропустить выездной матч команды, даже если знает, что на поле не выйдет?
— И Федотов, и Марко дали мне четко понять, что я нужен команде в выездных матчах Кубка. Никто меня на коленях не умолял, это и мой выбор в том числе. Я не могу без… Нет, без футбола я могу (смеётся), я не могу без команды, не могу без поддержки Славы и всех других в этих играх. Сложно представить, почему я не полечу на выезд. Для меня это очень важно, — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев сыграл только в одном из 12 матчей ЦСКА в Кубке России, основным вратарём армейцев в этом турнире был 21-летний Владислав Тороп. Красно-синие стали победителями верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), в её финале переиграв в серии пенальти петербургский «Зенит» (0:2, 2:0, пен. 4:3), и вышли в Суперфинал, где их соперником в матче за трофей станет победитель нижней сетки плей-офф (Пути регионов) «Ростов».

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
Акинфеев рассказал об эмоциях Николича в перерыве матча ЦСКА — «Оренбург» при счёте 3:1

Видео: Акинфеев здоровается с фотографиями ветеранов ЦСКА

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android