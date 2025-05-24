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«Ноттингем Форест» запретил Гари Невиллу появляться на стадионе в матче с «Челси»

«Ноттингем Форест» запретил Гари Невиллу появляться на стадионе в матче с «Челси»
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«Ноттингем Форест» запретил эксперту Sky Sports Гари Невиллу посещать стадион «Сити Граунд» в матче 38-го тура АПЛ с «Челси» из-за его критики в адрес клуба.

«Лесники» отказали Невиллу в аккредитации и объяснили своё решение «предвзятым отношением» и неоднократной публичной критикой эксперта в адрес команды.

«У меня не было выбора, кроме как отказаться от участия. За 14 лет работы такого не случалось. Разочарован, что великий клуб дошёл до такого», — приводит слова Невилла Daily Mail.

Невил ранее резко раскритиковал владельца «Ноттингем Форест» Евангелоса Маринакиса за выход на поле и спор с тренером после матча с «Лестером» (2:2). Sky Sports поддержал эксперта, но принёс клубу извинения за резкие выражения.

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