Диего Симеоне стал свидетелем убийства советника бывшего президента Украины Януковича

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и его супруга Карла Перейра стали свидетелями убийства экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова, сообщает El Espanol.

Портнов был застрелен возле американской школы Посуэло-де-Аларкон. Именно в ней учатся дочери Симеоне Франческа и Валентина. Там учатся и дети Портновы.

«Это было очень тяжёлое время для всех. Я прошу большего уважения к пострадавшим семьям. Правда, в том, что для нас важно заботиться о детях и защищать их», — приводит слова жены Симеоне источник.

Напомним, происшествие случилось 21 мая. Лица, совершившие преступление, до сих по не найдены.

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