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Юрген Клопп высказался о переходе Трента в «Реал» и негативной реакции фанатов «Ливерпуля»

Юрген Клопп высказался о переходе Трента в «Реал» и негативной реакции фанатов «Ливерпуля»
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе защитника Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал» и негативной реакции на это со стороны фанатов «красных».

«Я не буду говорить, что не разочарован его уходом, однако не забывайте, что он сделал для клуба. Когда я услышал, что его освистывают — выключил свой телевизор. Я был максимально расстроен… Это не мы», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Трент — воспитанник «Ливерпуля». Он выступал за основную команду с 2016 года. Ожидается, что Александер-Арнольд этим летом перейдёт в качестве свободного агента в «Реал».

Фанаты «Ливерпуля» сжигают футболки Трента

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