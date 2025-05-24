Жена Тикнизяна высказалась о скандале с «Локо», раскрыв причину срыва трансфера в «Зенит»

Супруга защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна Яна Ромашкина высказалась о скандальной ситуации её мужа с клубом, а также рассказала, почему прошлым летом футболист не перешёл в «Зенит».

«За последний год я не раз видела слёзы на глазах своего мужа из‑за его ситуации в клубе. Из‑за его нестабильного положения в команде. Он очень переживает. Наира практически не бывает дома, потому что он постоянно тренируется. Наир говорит, что ему надо становиться лучше, чтобы получать больше игрового времени. Он любит футбол, он фанат своего дела.

Один из ключевых факторов, почему он не перешёл в «Зенит», — это Михаил Михайлович Галактионов. На тот момент Наир был лидером команды и говорил, что от этого тренера ему не хочется уходить, что с Галактионовым он хочет добиться чемпионства. Но всё изменилось, когда Наир получил повреждение после матча с «Балтикой».

Не знаю, как повлияет интервью на его положение в клубе, но у Наира есть то, что никто не отнимет — это трудолюбие и любовь к своему делу. С этим он точно не пропадёт, а я его всегда поддержу! — приводит слова Ромашкиной «Матч ТВ».

Напомним, несколько дней назад Тикнизян дал эмоциональное интервью, в резкой форме заявив, что недоволен положением в команде из-за отсутствия игровой практики.

Прошлым летом многие СМИ сообщали о близости перехода Наира в «Зенит», однако трансфер всё-таки не состоялся.

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