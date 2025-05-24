Акинфеев ответил на вопрос об изменениях в работе вратарей ЦСКА с переходом на «ромб»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, произошли ли какие-то изменения в тренировочном процессе вратарей команды с переходом общей тактической схемы на «ромб» в полузащите.

— После зимних сборов команда перешла на «ромб», про который опросили абсолютно всех игроков, но не вратарей. У голкиперов что-то изменилось?

— У нас ничего не меняется. Есть работа с Дмитрием Сергеевичем Крамаренко, все упражнения знакомы, всё прекрасно знаем и понимаем. А как там играют, в «ромб», «квадрат» или «треугольник»… Мне главное, чтобы команда выигрывала, — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

В ходе зимних сборов сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич поменял тактическую расстановку команды со схемы с тремя центральными защитниками на схему с «ромбом» в полузащите. В 15 официальных весенних матчах во всех турнирах армейцы одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение, беспроигрышная серия красно-синих в РПЛ составляет 13 матчей (восемь побед, пять ничьих).

Материалы по теме Акинфеев объяснил, почему всегда ездит на гостевые матчи ЦСКА, даже если не будет играть

Видео: Игорь Акинфеев показал свой день на зимних сборах ЦСКА