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Акинфеев ответил на вопрос об изменениях в работе вратарей ЦСКА с переходом на «ромб»

Акинфеев ответил на вопрос об изменениях в работе вратарей ЦСКА с переходом на «ромб»
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, произошли ли какие-то изменения в тренировочном процессе вратарей команды с переходом общей тактической схемы на «ромб» в полузащите.

— После зимних сборов команда перешла на «ромб», про который опросили абсолютно всех игроков, но не вратарей. У голкиперов что-то изменилось?
— У нас ничего не меняется. Есть работа с Дмитрием Сергеевичем Крамаренко, все упражнения знакомы, всё прекрасно знаем и понимаем. А как там играют, в «ромб», «квадрат» или «треугольник»… Мне главное, чтобы команда выигрывала, — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

В ходе зимних сборов сербский главный тренер ЦСКА Марко Николич поменял тактическую расстановку команды со схемы с тремя центральными защитниками на схему с «ромбом» в полузащите. В 15 официальных весенних матчах во всех турнирах армейцы одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели одно поражение, беспроигрышная серия красно-синих в РПЛ составляет 13 матчей (восемь побед, пять ничьих).

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