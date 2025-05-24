Появилась информация о будущем Ярослава Ракицкого после вылета «Черноморца» в Первую лигу

После вылета «Черноморца» в Первую лигу Украины издание «ТаТоТаке» поделилось информацией о будущем главного тренера Александра Кучера и именитого защитника Ярослава Ракицкого.

Так, по сведениям источника, Кучер останется в команде. Специалист выразил желание отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Судьба защитника «моряков» Ярослава Ракицкого решится в ближайшие дни. Сам 35-летний футболист предварительно готов продолжить выступления за команду.

Первым летним новичком клуба должен стать тренер по работе с вратарями Андрей Дикань. Однако перед этим он доработает свой контракт в женской команде «Металлиста 1925».

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