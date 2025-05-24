Игорь Акинфеев рассказал о своей передаче на дебютный гол Гуарирапы в матче «Акрон» — ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свой результативный пас на нападающего Сауля Гуарирапу в выездном матче 21-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» (2:1).

— В матче с «Акроном» ты отдал голевую передачу. Получилось спонтанно?

— Да, не буду рассказывать, что я подхожу к Саулю и говорю: «Ты беги туда, а я тебе сейчас вложу мяч». Да, я смотрю, где стоит игрок, где он может открыться, показать ложное движение — это нужно видеть и чувствовать. Если получается дать, чтобы был выход «один в один», то вообще великолепно. Но на тренировках специально не отрабатываю, — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

16 марта на 59-й минуте матча 21-го тура РПЛ «Акрон» — ЦСКА (1:2) венесуэльский нападающий гостей Сауль Гуарирапа установил счёт 2:0 в пользу красно-синих, реализовав выход один на один с вратарём после длинной передачи ногой от голкипера Игоря Акинфеева. Этот гол стал для Гуарирапы первым за ЦСКА в 13-м по счёту матче чемпионата.

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