«Скоро и вратарям запретят играть руками». Акинфеев иронично высказался о работе VAR

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своём отношении к непонятным трактовкам футбольных правил видеоарбитрами при спорных эпизодах в штрафной площади.

«Со «Спартаком» было обидно, что назначили 11-метровый удар. Не скажу, что он был спорный, но можно было как дать его, так и не дать. В других матчах так же. Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Можно 500 раз посмотреть и высказать столько же разных мнений. Думаю, что скоро и вратарям запретят играть руками (смеётся)», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

Современные трактовки футбольных правил арбитрами учитывают большое количество нюансов при назначении или неназначении пенальти за попадание мяча в руку, при этом многие из них носят неоднозначный, оценочный характер.

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