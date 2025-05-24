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Эсекьель Барко может покинуть «Спартак» и перейти во «Фламенго» — TNT Sports Argentina

Эсекьель Барко может покинуть «Спартак» и перейти во «Фламенго» — TNT Sports Argentina
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Центральный полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко интересен бразильскому «Фламенго», сообщает TNT Sports Argentina.

По сведениям источника, представители бразильского клуба уже сделали официальный запрос по трансферу руководству москвичей, которое обозначило, что готово расстаться с аргентинцем за сумму в районе € 16 млн. «Фламенго» на данный момент считает эту цену завышенной, она превышает ту, которую они готовы выплатить за переход Барко.

В текущем сезоне РПЛ Эсекьель провёл за «Спартак» 26 матчей, в которых записал в свой актив 12 голов и восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в € 14 млн.

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