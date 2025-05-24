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Что нужно Спартаку, чтобы занять третье место в сезоне-2024/2025 РПЛ, расклады борьбы за медали

Что нужно «Спартаку», чтобы выиграть бронзовые медали РПЛ
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Московский «Спартак» за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге пятое место и сохраняет шансы завоевать бронзовые медали. В активе красно-белых 54 очка в 29 матчах, на два очка больше у занимающего третье место сейчас ЦСКА и находящегося на четвёртой строчке таблицы московского «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По результатам личных встреч в случае итогового равенства очков «Спартак» будет выше ЦСКА (2:0, 1:2), но ниже «Динамо» (2:2, 0:2). В случае равенства очков у всех трёх команд выше всех с девятью очками в «мини-турнире» окажется ЦСКА, который дважды обыграл «Динамо» (2:1, 3:1), затем в таблице будут располагаться бело-голубые (4 очка в «мини-турнире», голы 6:7), ниже всех — «Спартак» (4 очка, голы 5:6).

24 мая в заключительном 30-м туре РПЛ красно-белые сыграют на своём поле с «Химками», ЦСКА в то же самое время проведёт домашний матч с «Пари НН», а московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

«Спартак» займёт третье место, если выиграет у «Химок», ЦСКА не выиграет у «Пари НН», а «Динамо» проиграет «Краснодару». При всех остальных сочетаниях вариантов исходов красно-белые окажутся в итоговой таблице РПЛ ниже либо ЦСКА, либо «Динамо», либо обоих конкурентов сразу.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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