Член НОК Украины рассказал о причинах затяжного процесса по делу о допинге Михаила Мудрика

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов поделился мнением о том, почему так долго идёт расследование дела футболиста Михаила Мудрика. Напомним, вингер английского «Челси» и сборной Украины был отстранён от футбола из-за обвинений в употреблении запрещённых веществ после получения положительных результатов первой допинг-пробы.

«Мельдоний держится в крови 3–3,5 месяца. За это время могут ещё раз проверить, если потребуется. Там сложное дело. В нашей федерации футбола проверяли у соответствующих лиц всю документацию по аптеке, доктора проходили тест на детекторе лжи. Писали докладные записки и так далее. Расследование продолжается.

Сроки? Насколько мне известно, дело переходит в юридическую плоскость. «Челси» будет искать виновных в суде. Английский клуб приобрёл футболиста за 100 млн. Будут определённые расходы, которые кому-то нужно покрывать. Англичане, кажется, хотят переложить финансовое бремя на нашу федерацию», – приводит слова Попова «Футбол 24».

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