Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Член НОК Украины рассказал о причинах затяжного процесса по делу о допинге Михаила Мудрика

Член НОК Украины рассказал о причинах затяжного процесса по делу о допинге Михаила Мудрика
Аудио-версия:
Комментарии

Член медицинской комиссии Национального олимпийского комитета Украины Вячеслав Попов поделился мнением о том, почему так долго идёт расследование дела футболиста Михаила Мудрика. Напомним, вингер английского «Челси» и сборной Украины был отстранён от футбола из-за обвинений в употреблении запрещённых веществ после получения положительных результатов первой допинг-пробы.

«Мельдоний держится в крови 3–3,5 месяца. За это время могут ещё раз проверить, если потребуется. Там сложное дело. В нашей федерации футбола проверяли у соответствующих лиц всю документацию по аптеке, доктора проходили тест на детекторе лжи. Писали докладные записки и так далее. Расследование продолжается.

Сроки? Насколько мне известно, дело переходит в юридическую плоскость. «Челси» будет искать виновных в суде. Английский клуб приобрёл футболиста за 100 млн. Будут определённые расходы, которые кому-то нужно покрывать. Англичане, кажется, хотят переложить финансовое бремя на нашу федерацию», – приводит слова Попова «Футбол 24».

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

Материалы по теме
«Ноттингем Форест» запретил Гари Невиллу появляться на стадионе в матче с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android