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24 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, баскетбол, НХЛ, НБА, Евролига, Серия А

«Наполи» — чемпион Италии, Овечкин выиграл Приз Марка Мессье. Главное к утру
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Итальянский «Наполи» обыграл «Кальяри» в последнем туре Серии А и стал победителем чемпионата, российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завоевал Приз Марка Мессье, теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АTP-500 в Гамбурге, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Наполи» — чемпион Италии сезона-2024/2025.
  2. Александр Овечкин стал первым россиянином, кому удалось выиграть Приз Марка Мессье.
  3. Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Гамбурге, обыграв Оже-Альяссима.
  4. Антонио Конте — лучший тренер сезона в Серии А.
  5. Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» всухую обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии.
  6. «Индиана» удвоила счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком», у Сиакама 39 очков.
  7. «Монако» вышел в финал Евролиги, победив «Олимпиакос» с отрывом в 10 очков.
  8. Полузащитник «Байера» Флориан Вирц подписал контракт с «Ливерпулем» — Фабрицио Романо.
  9. «Интер» в гостях победил «Комо» в матче 38-го тура Серии А.
  10. Скотт Мактоминей признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/2025.

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