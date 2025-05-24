«Наполи» — чемпион Италии, Овечкин выиграл Приз Марка Мессье. Главное к утру

Итальянский «Наполи» обыграл «Кальяри» в последнем туре Серии А и стал победителем чемпионата, российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завоевал Приз Марка Мессье, теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АTP-500 в Гамбурге, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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