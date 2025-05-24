«Наполи» — чемпион Италии, Овечкин выиграл Приз Марка Мессье. Главное к утру
Итальянский «Наполи» обыграл «Кальяри» в последнем туре Серии А и стал победителем чемпионата, российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин завоевал Приз Марка Мессье, теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира АTP-500 в Гамбурге, обыграв канадца Феликса Оже-Альяссима. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Наполи» — чемпион Италии сезона-2024/2025.
- Александр Овечкин стал первым россиянином, кому удалось выиграть Приз Марка Мессье.
- Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Гамбурге, обыграв Оже-Альяссима.
- Антонио Конте — лучший тренер сезона в Серии А.
- Голевой пас Макдэвида помог «Эдмонтону» всухую обыграть «Даллас» и сравнять счёт в серии.
- «Индиана» удвоила счёт в серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Нью-Йорком», у Сиакама 39 очков.
- «Монако» вышел в финал Евролиги, победив «Олимпиакос» с отрывом в 10 очков.
- Полузащитник «Байера» Флориан Вирц подписал контракт с «Ливерпулем» — Фабрицио Романо.
- «Интер» в гостях победил «Комо» в матче 38-го тура Серии А.
- Скотт Мактоминей признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/2025.
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