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Что нужно ЦСКА, чтобы занять третье место в сезоне-2024/2025 РПЛ, расклады борьбы за медали

Что нужно ЦСКА, чтобы завоевать бронзовые медали РПЛ
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Московский ЦСКА за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге третье место и сохраняет высокие шансы выиграть бронзовые медали. В активе красно-синих 56 очков в 29 матчах, столько же у находящегося на четвёртой строчке таблицы московского «Динамо», на два очка меньше в копилке занимающего пятое место «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По результатам личных встреч в случае итогового равенства очков ЦСКА будет ниже «Спартака» (0:2, 2:1), но выше «Динамо» (2:1, 3:1). В случае равенства очков у всех трёх команд выше всех с девятью очками в «мини-турнире» окажется ЦСКА, затем в таблице будет располагаться «Динамо» (2:2, 2:0 со «Спартаком», 4 очка в «мини-турнире», голы 6:7), ниже всех — «Спартак» (4 очка, голы 5:6).

24 мая в заключительном 30-м туре РПЛ красно-синие сыграют на своём поле с «Пари НН», «Спартак» в то же самое время проведёт домашний матч с «Химками», а московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

ЦСКА займёт итоговое третье место в любом из следующих случаев:

— ЦСКА выиграет у «Пари НН»;

– ЦСКА сыграет вничью с «Пари НН», а «Динамо» сыграет вничью с «Краснодаром» (результат «Спартака» при этом не будет иметь значения);

– ЦСКА сыграет вничью или проиграет «Пари НН», «Динамо» проиграет «Краснодару», а «Спартак» не выиграет у «Химок».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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