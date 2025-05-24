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Винисиус продлил контракт с «Реалом», сравнявшись с Мбаппе по зарплате — Sport.es

Винисиус продлил контракт с «Реалом», сравнявшись с Мбаппе по зарплате — Sport.es
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Нападающий Винисиус Жуниор продлил контракт с мадридским «Реалом» до 2030 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, пролонгировав трудовое соглашение с бразильским футболистом, «сливочные» вышли за потолок зарплат в размере € 15 млн. 24-летний игрок будет зарабатывать больше € 20 млн в год, но не больше € 30 млн. Винисиус стал самым высокооплачиваемым футболистом «Королевского клуба» наряду с нападающим Килианом Мбаппе. Подчёркивается, что нарушение потолка зарплат может вынудить «Реал» пересмотреть свою политику, поскольку существует риск, что звёзды клуба также попросят об увеличении оклада по примеру Винисиуса.

Предыдущий контракт Винисиуса был рассчитан до лета 2027 года.

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