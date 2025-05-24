Что нужно московскому «Динамо», чтобы выиграть медали РПЛ сезона-2024/2025

Московское «Динамо» за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге четвёртое место и сохраняет шансы завоевать бронзовые медали. В активе бело-голубых 56 очков в 29 матчах, столько же у находящегося на третьей строчке таблицы ЦСКА, на два очка меньше в копилке занимающего пятое место «Спартака».

По результатам личных встреч в случае итогового равенства очков «Динамо» будет выше «Спартака» (2:2, 2:0), но ниже ЦСКА (1:2, 1:3). В случае равенства очков у всех трёх команд выше всех с девятью очками в «мини-турнире» окажется ЦСКА, обменявшийся победами со «Спартаком» (0:2, 2:1), затем в таблице будет располагаться «Динамо» (4 очка в «мини-турнире», голы 6:7), ниже всех — «Спартак» (4 очка, голы 5:6).

24 мая в заключительном, 30-м туре РПЛ бело-голубые встретятся на выезде с «Краснодаром», ЦСКА сыграет на своём поле с «Пари НН», «Спартак» проведёт домашний матч с «Химками». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

Московское «Динамо» займёт итоговое третье место в любом из следующих случаев:

— «Динамо» выиграет у «Краснодара», а ЦСКА не выиграет у «Пари НН»;

— «Динамо» сыграет вничью с «Краснодаром», а ЦСКА проиграет «Пари НН».

Материалы по теме Что нужно ЦСКА, чтобы завоевать бронзовые медали РПЛ

Видео: «Динамо» хочет отомстить «Краснодару». ПЛН #101