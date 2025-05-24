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Что нужно Динамо, чтобы занять третье место в сезоне-2024/2025 РПЛ, расклады борьбы за медали

Что нужно московскому «Динамо», чтобы выиграть медали РПЛ сезона-2024/2025
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Московское «Динамо» за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге четвёртое место и сохраняет шансы завоевать бронзовые медали. В активе бело-голубых 56 очков в 29 матчах, столько же у находящегося на третьей строчке таблицы ЦСКА, на два очка меньше в копилке занимающего пятое место «Спартака».

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По результатам личных встреч в случае итогового равенства очков «Динамо» будет выше «Спартака» (2:2, 2:0), но ниже ЦСКА (1:2, 1:3). В случае равенства очков у всех трёх команд выше всех с девятью очками в «мини-турнире» окажется ЦСКА, обменявшийся победами со «Спартаком» (0:2, 2:1), затем в таблице будет располагаться «Динамо» (4 очка в «мини-турнире», голы 6:7), ниже всех — «Спартак» (4 очка, голы 5:6).

24 мая в заключительном, 30-м туре РПЛ бело-голубые встретятся на выезде с «Краснодаром», ЦСКА сыграет на своём поле с «Пари НН», «Спартак» проведёт домашний матч с «Химками». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

Московское «Динамо» займёт итоговое третье место в любом из следующих случаев:

— «Динамо» выиграет у «Краснодара», а ЦСКА не выиграет у «Пари НН»;

— «Динамо» сыграет вничью с «Краснодаром», а ЦСКА проиграет «Пари НН».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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