Расписание матчей 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

В субботу, 24 мая, пройдёт 34-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура. Все матчи начнутся в 13:00 мск.
Расписание матчей 34-го тура Первой лиги:
«Сокол» — «Чайка»
«Арсенал» — «Балтика»
«Черноморец» — «Сочи»
«Ротор» — «Уфа»
«Урал» — «СКА-Хабаровск»
«Родина» — «Шинник»
«Енисей» — «Тюмень»
«Торпедо» — «КАМАЗ»
«Алания» — «Нефтехимик»
Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 68 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (64), на третьем — «Черноморец» (61). В зоне вылета располагаются «Сокол» (29), «Алания» (27) и «Тюмень» (27).
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