Расписание матчей 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

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В субботу, 24 мая, пройдёт 34-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура. Все матчи начнутся в 13:00 мск.

Расписание матчей 34-го тура Первой лиги:

«Сокол» — «Чайка»

«Арсенал» — «Балтика»

«Черноморец» — «Сочи»

«Ротор» — «Уфа»

«Урал» — «СКА-Хабаровск»

«Родина» — «Шинник»

«Енисей» — «Тюмень»

«Торпедо» — «КАМАЗ»

«Алания» — «Нефтехимик»

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 68 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (64), на третьем — «Черноморец» (61). В зоне вылета располагаются «Сокол» (29), «Алания» (27) и «Тюмень» (27).

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