Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025

Расписание матчей 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 24 мая, пройдёт 34-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр тура. Все матчи начнутся в 13:00 мск.

Расписание матчей 34-го тура Первой лиги:

«Сокол» — «Чайка»
«Арсенал» — «Балтика»
«Черноморец» — «Сочи»
«Ротор» — «Уфа»
«Урал» — «СКА-Хабаровск»
«Родина» — «Шинник»
«Енисей» — «Тюмень»
«Торпедо» — «КАМАЗ»
«Алания» — «Нефтехимик»

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 68 очков. На втором месте находится московское «Торпедо» (64), на третьем — «Черноморец» (61). В зоне вылета располагаются «Сокол» (29), «Алания» (27) и «Тюмень» (27).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android