«Манчестер Юнайтед» работает над подписанием Меньяна из «Милана» — Скира

«Манчестер Юнайтед» ведёт работу над подписанием вратаря «Милана» Мика Меньяна. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «красные дьяволы» запросили сведения о французском голкипере.

Ранее СМИ сообщали, что грядущим летом «Манчестер Юнайтед» могут покинуть вратари Андре Онана и Алтай Байындыр.

В нынешнем сезоне Меньян принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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