При каких результатах 30-го тура РПЛ «Химки» отправятся в стыковые матчи

Подмосковные «Химки» за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимают в Российской Премьер-Лиге 11-е место и по итогам 30-го тура рискуют опуститься на 13-ю строчку таблицы — в зону стыковых матчей. В активе красно-чёрных 29 очков в 29 матчах. Также сохраняют риск финиша в стыковой зоне ещё три клуба — «Крылья Советов» (10-е место, 30 очков), «Динамо» Махачкала (12-е место, 28 очков) и «Пари НН» (13-е место, 27 очков).

По результатам личных встреч в случае итогового равенства очков «Химки» будут ниже «Крыльев Советов» (0:0, 1:3) и махачкалинского «Динамо» (1:1, 1:4), но выше «Пари НН» (0:1, 2:0). В случае возможного равенства очков сразу у «Крыльев Советов», «Химок» и «Пари НН» выше всех с семью очками в «мини-турнире» окажутся самарцы, которые обменялись победами с «Пари НН» (3:1, 2:5), затем в таблице будут располагаться нижегородцы (6 очков в «мини-турнире»), ниже всех — «Химки» (4 очка).

24 мая в заключительном 30-м туре РПЛ химчане сыграют на выезде со «Спартаком», «Пари НН» проведёт гостевой матч с ЦСКА, махачкалинское «Динамо» примет на своём поле «Ростов», а «Крылья Советов» встретятся в гостях с воронежским «Факелом». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

«Химки» попадут в стыковые матчи в любом из следующих случаев:

— «Химки» проиграют «Спартаку», махачкалинское «Динамо» наберёт хотя бы одно очко с «Ростовом», а «Пари НН» обыграет ЦСКА;

— «Химки» сыграют вничью со «Спартаком», «Динамо» Махачкала победит «Ростов», «Пари НН» обыграет ЦСКА, а «Крылья Советов» проиграют «Факелу».

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