Слот — лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal, Гвардиолы нет в топ-10
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был признан лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге по версии популярного новостного сайта Goal. Нидерландский специалист возглавил мерсисайдцев минувшим летом и досрочно выиграл АПЛ в дебютном сезоне на этом посту.
Топ-10 лучших тренеров чемпионата Англии сезона-2024/2025 по версии Goal:
- Арне Слот («Ливерпуль»);
- Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);
- Эдди Хау («Ньюкасл»);
- Унаи Эмери («Астон Вилла»);
- Томас Франк («Брентфорд»);
- Витор Перейра («Вулверхэмптон»);
- Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);
- Микель Артета («Арсенал»);
- Энцо Мареска («Челси»);
- Андони Ираола («Борнмут»).
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