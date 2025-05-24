Слот — лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal, Гвардиолы нет в топ-10

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был признан лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге по версии популярного новостного сайта Goal. Нидерландский специалист возглавил мерсисайдцев минувшим летом и досрочно выиграл АПЛ в дебютном сезоне на этом посту.

Топ-10 лучших тренеров чемпионата Англии сезона-2024/2025 по версии Goal:

Арне Слот («Ливерпуль»); Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»); Эдди Хау («Ньюкасл»); Унаи Эмери («Астон Вилла»); Томас Франк («Брентфорд»); Витор Перейра («Вулверхэмптон»); Фабиан Хюрцелер («Брайтон»); Микель Артета («Арсенал»); Энцо Мареска («Челси»); Андони Ираола («Борнмут»).

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