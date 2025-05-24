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Слот — лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal, Гвардиолы нет в топ-10

Слот — лучший тренер сезона АПЛ по версии Goal, Гвардиолы нет в топ-10
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот был признан лучшим тренером сезона в английской Премьер-лиге по версии популярного новостного сайта Goal. Нидерландский специалист возглавил мерсисайдцев минувшим летом и досрочно выиграл АПЛ в дебютном сезоне на этом посту.

Топ-10 лучших тренеров чемпионата Англии сезона-2024/2025 по версии Goal:

  1. Арне Слот («Ливерпуль»);
  2. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест»);
  3. Эдди Хау («Ньюкасл»);
  4. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
  5. Томас Франк («Брентфорд»);
  6. Витор Перейра («Вулверхэмптон»);
  7. Фабиан Хюрцелер («Брайтон»);
  8. Микель Артета («Арсенал»);
  9. Энцо Мареска («Челси»);
  10. Андони Ираола («Борнмут»).
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