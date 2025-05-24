«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Александр Машлякевич (Москва). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Акрон»: Васютин, Савичев, Неделчару, Фернандес, Эсковаль, Пестряков, Хубулов, Джурасович, Джаковац, Дзюба, Беншимол.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Морозов, Фассон, Монтес, Баринов, Салтыков, Карпукас, Батраков, Воробьёв, Пиняев.

После 29 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 50 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.