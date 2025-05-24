«Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Латышонок, Горшков, Сантос, Дркушич, Нино, Мостовой, Барриос, Мантуан, Энрике, Соболев, Педро.

«Ахмат»: Ульянов, Жиров, Гогличидзе, Адамов, Ибишев, Камилов, Силва, Садулаев, Талал, Мелкадзе, Самородов.

После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.