«Спартак» — «Химки»: текстовая онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Спартак» и «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича набрала 54 очка за 29 матчей. «Химки» заработали 29 очков после 29 игр и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», заработавший 64 очка в 29 турах соревнования.

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