ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 30-го тура РПЛ

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Сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков, Глебов, Кисляк, Гайич, Пьянич, Мусаев, Койта.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Магкеев, Гоцук, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Карапузов, Майга, Грулёв.

После 29 сыгранных матчей ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Пари НН» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.