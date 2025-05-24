«Черноморец» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 34-го тура Первой лиги начнётся в 13:00
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Сегодня, 24 мая, состоится матч 34-го тура Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся новороссийский «Черноморец» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Центральный (Труд)» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Россия — Мелбет Первая лига . 34-й тур
24 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 33 сыгранных матчей «Черноморец» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очко. «Сочи» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 57 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 68 очков.
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