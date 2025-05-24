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При каких исходах матчей 30-го тура Пари НН не попадет в стыки, расклады борьбы за выживание в РПЛ

Что нужно «Пари НН» Виктора Гончаренко, чтобы избежать стыковых матчей
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«Пари Нижний Новгород» за тур до окончания национального чемпионата — 2024/2025 занимает в Российской Премьер-Лиге 13-е место — в зоне стыковых матчей, и сохраняет высокий риск остаться в стыках по итогам 30-го тура. В копилке волжан 27 очков в 29 матчах. Также сохраняют риск финиша в стыковой зоне ещё три клуба — «Крылья Советов» (10-е место, 30 очков), «Химки» (11-е место, 29 очков) и «Динамо» Махачкала (12-е место, 28 очков).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По результатам личных встреч в случае итогового равенства очков «Пари НН» будет выше «Крыльев Советов» (1:3, 5:2) и махачкалинского «Динамо» (1:0, 0:0), но ниже «Химок» (1:0, 0:2). В случае возможного равенства очков сразу у «Крыльев Советов», «Химок» и «Пари НН» выше всех с семью очками в «мини-турнире» окажутся самарцы, набравшие четыре очка с подмосковным клубом (0:0, 3:1), затем в таблице будут располагаться нижегородцы (6 очков в «мини-турнире»), ниже всех — «Химки» (4 очка).

24 мая в заключительном, 30-м туре РПЛ «Пари НН» проведёт гостевой матч с ЦСКА, «Химки» сыграют на выезде со «Спартаком», махачкалинское «Динамо» примет на своём поле «Ростов», а «Крылья Советов» встретятся в гостях с воронежским «Факелом». Все матчи тура должны начаться в одно время — 16:30 мск.

«Пари НН» избежит попадания в стыковые матчи в любом из следующих случаев:

— «Пари НН» обыграет ЦСКА, а махачкалинское «Динамо» не выиграет у «Ростова»;

— «Пари НН» обыграет ЦСКА, а «Химки» проиграют «Спартаку»;

— «Пари НН» обыграет ЦСКА, а «Крылья Советов» проиграют «Факелу»;

— «Пари НН» сыграет вничью с ЦСКА, а махачкалинское «Динамо» проиграет «Ростову».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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Видео: Конфликт Гончаренко с судьёй после матча «Ростов» — «Пари НН»

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