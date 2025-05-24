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«Монако» близок к подписанию нападающего «Барселоны» — Романо

«Монако» близок к подписанию нападающего «Барселоны» — Романо
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«Монако» близок к завершению сделки по подписанию нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны ведут переговоры об аренде испанского футболиста с опцией дальнейшего выкупа. Подчёркивается, что сам Фати настроен на переход во французский клуб.

В нынешнем сезоне Фати принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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