«Наполи» установил уникальное достижение в Серии А

«Наполи» стал автором уникального рекорда в Серии А. Неаполитанский клуб стал первым чемпионом Италии, занявшим 10-е место в минувшем розыгрыше турнира. Об этом сообщает Opta.

В пятницу, 23 мая, «Наполи» обыграл «Кальяри» в матче заключительного, 38-го тура Серии А (2:0). Эта победа позволила команде стать чемпионами Италии.

После 38 матчей итальянской лиги команда Антонио Конте набрала 82 очка, опередив ближайшего преследователя в лице «Интера» на одно очко. После 38 туров Серии А сезона-2023/2024 «Наполи» располагался на 10-й строчке, заработав 53 очка. При этом «Интер» выиграл соревнование с 94 очками.

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