Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» установил уникальное достижение в Серии А

«Наполи» установил уникальное достижение в Серии А
Комментарии

«Наполи» стал автором уникального рекорда в Серии А. Неаполитанский клуб стал первым чемпионом Италии, занявшим 10-е место в минувшем розыгрыше турнира. Об этом сообщает Opta.

В пятницу, 23 мая, «Наполи» обыграл «Кальяри» в матче заключительного, 38-го тура Серии А (2:0). Эта победа позволила команде стать чемпионами Италии.

Италия — Серия А . 38-й тур
23 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Мактоминей – 42'     2:0 Лукаку – 51'    

После 38 матчей итальянской лиги команда Антонио Конте набрала 82 очка, опередив ближайшего преследователя в лице «Интера» на одно очко. После 38 туров Серии А сезона-2023/2024 «Наполи» располагался на 10-й строчке, заработав 53 очка. При этом «Интер» выиграл соревнование с 94 очками.

Материалы по теме
Президент «Наполи» ответил на вопрос о будущем Конте в клубе после выигрыша скудетто

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android