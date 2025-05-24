Олусегун — о первой игре за «Краснодар»: возникло ощущение, что попал в «Барселону»

Нигерийский вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун вспомнил свои эмоции от дебюта за российский клуб, который он сравнил с каталонской «Барселоной». Олусегун перешёл в «Краснодар» из болгарского «Ботева» в июле 2022 года.

«Когда меня перевели из второй команды в основную, я был счастлив, не ожидал этого. На первой игре у меня возникло ощущение, что попал в «Барселону». Сейчас уже 100 матчей позади, хорошее достижение, счастлив здесь играть. У нас отличные болельщики, они всегда нас поддерживают, независимо от того, выиграли мы или проиграли», — сказал Олусегун в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Олусегун провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с московским «Динамо». Матч состоится сегодня, 24 мая, начало — в 16:30 мск.