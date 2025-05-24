Тимощук рассказал о шутке в «Зените», которая появилась после крупного разгрома «Спартака»

Тренер и экс-хавбек санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что после крупной домашней победы над московским «Спартаком» (7:1) четыре года назад в клубе появилась шутка про «ромбик».

«К этому моменту я уже был помощником главного тренера «Зенита». Но «Спартак» — по‑прежнему основной раздражитель, как, думаю, и мы для «Спартака». И тут такая уверенная победа с таким количеством голов. Потом даже была сделана специальная футболка со счётом этой игры. И родилась шутка: «В каком случае на футболке, выпущенной «Зенитом», может появиться «ромбик»? Если это счёт 7:1».

А если серьёзно, с принципиальным соперником были разные матчи, в том числе очень тяжёлые, но на данный момент этот самый запомнившийся. После таких побед и самому хочется вновь летать по полю и кажется, что силы не закончатся никогда», — приводит слова Тимощука «Матч ТВ».

После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.