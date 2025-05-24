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ЦСКА предложил € 9 млн за хавбека ПАОКа, клуб оценивает игрока в € 15-20 млн — источник

ЦСКА предложил € 9 млн за хавбека ПАОКа, клуб оценивает игрока в € 15-20 млн — источник
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ЦСКА предложил € 9 млн плюс бонусы за атакующего полузащитника ПАОКа Янниса Константелиаса. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, президент греческого клуба Иван Саввиди отклонил это предложение, поскольку рассчитывает выручить с продажи 22-летнего футболиста € 15-20 млн (сумма зависит от бонусов и рассрочки платежей).

Между сторонами идут переговоры. Красно-синие готовят новое предложение по Константелиасу. Подчёркивается, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак также хочет видеть греческого полузащитника в своей команде.

В нынешнем сезоне Константелиас принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.

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