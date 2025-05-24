Президент ФИФА отказался сделать выбор между Месси и Роналду

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал выбирать между нападающими Лионелем Месси и Криштиану Роналду, отметив величие двух этих футболистов.

«Два великих игрока, два невероятных футболиста. Если ты португалец, то выберешь Роналду, если аргентинец — Месси. Если ты футбольный болельщик, то хочешь видеть на поле их обоих. Я хотел бы увидеть их в одной команде. Представьте их двоих в одной команде, это было бы что-то особенное», — сказал Инфантино на подкасте блогера IShowSpeed.

На текущий момент 37-летний Месси выступает в составе «Интер Майами». В свою очередь, 40-летний Роналду играет за саудовский «Аль-Наср».

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