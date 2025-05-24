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Агент Головина сообщил о полном восстановлении игрока после травмы

Агент Головина сообщил о полном восстановлении игрока после травмы
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился информацией о состоянии здоровья 28-летнего футболиста.

«Саша уже вернулся в Россию, он отдыхает, чувствует себя хорошо. Он полностью восстановился. Перед последней игрой решили не рисковать, чтобы довосстановиться и начать полноценную подготовку к новому сезону после отпуска», — приводит слова Клюева ТАСС.

Ранее появилась информация, что Головин пропустит оставшуюся часть сезона французской Лиги 1 из-за повреждения приводящей мышцы.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Головина с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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