Экс-игрок ЦСКА Карвальо: удивительно видеть «Краснодар» на первом месте в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо ответил на вопрос об уровне Российской Премьер-Лиги. После 29 туров РПЛ первое место занимает «Краснодар», набравший 64 очка.

«Уровень РПЛ? Слежу за ЦСКА и за лигой в целом. Удивительно видеть «Краснодар» на первом месте в таблице.

Но я вижу, что ЦСКА опять борется за самые высокие награды, а это заставило меня поверить, что команда сделала колоссальный шаг в своём развитии и опять существенно эволюционировала», — приводит слова Карвальо Sport24.

На второй строчке турнирной таблицы чемпионата России располагается «Зенит», заработавший 63 очка. Сегодня, 24 мая, в 30-м туре Российской Премьер-Лиги «Краснодар» встретится с московским «Динамо», а сине-бело-голубые — с «Ахматом». Оба матча начнутся в 16:30 мск.

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