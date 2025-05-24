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В Краснодаре на главной площади подняли флаг одноимённой футбольной команды

Глава Краснодара Евгений Наумов объявил, что на главной городской площади города подняли чёрно‑зелёный флаг с эмблемой и названием одноимённой футбольной команды. Сегодня, 24 мая, «быки» на своём поле примут московское «Динамо» в заключительном, 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Видео доступно в телеграм-канале главы Краснодара Евгения Наумова.

«Верим в команду! Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара. Сегодня мы подняли чёрно-зелёный флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперёд, быки! Вперёд к победе! Вперёд к первому чемпионству!» — написал Наумов в своём телеграм‑канале, опубликовав соответствующее видео.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».