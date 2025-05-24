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«Зенит» выйдет на матч с «Ахматом» в игровой форме без логотипов партнёров

«Зенит» выйдет на матч с «Ахматом» в игровой форме без логотипов партнёров
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«Зенит» в телеграм-канале сообщил, что выйдет на матч 30-го тура чемпионата России с «Ахматом» в игровой форме без логотипов партнёров. Игра с грозненской командой состоится сегодня, 24 мая.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«25 мая «Зенит» отмечает 100-летний юбилей — это особенная дата для клуба, Петербурга и всех, кому небезразличны сине-бело-голубые цвета.

На матч с «Ахматом» команда выйдет в уникальной игровой форме — без логотипов партнёров — в знак уважения к истории клуба, как символ единения с болельщиками всех поколений. Этот игровой комплект не про стиль и оригинальность. Он про память, традиции и командный дух», — написано в телеграм-канале сине-бело-голубых.

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