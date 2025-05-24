Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Рязанцев предположил, кто станет чемпионом в последнем туре РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Рязанцев предположил, кто станет чемпионом в последнем туре РПЛ
Александр Рязанцев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев предположил, кто станет чемпионом страны в последнем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Конечно, «Краснодар» в хорошем положении: победа над «Динамо» — и они чемпионы. Но точно будет непросто. Я бы даже поставил на «Зенит» на финальном этапе чемпионской гонки. Гусев сейчас проявляет себя, победа над «Краснодаром» может позволить остаться главным тренером — уж не знаю, как размышляют руководители. Но «Динамо» будет играть в полную силу, а на «Краснодар» давит результат.

«Зенит» в этом плане будет более раскрепощён. Вся основная картинка будет направлена на матч «Краснодар» — «Динамо», всё решится там. «Ахмат», конечно, тоже не самый удобный соперник, но не думаю, что у «Зенита» возникнут проблемы», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Тимощук рассказал о шутке в «Зените», которая появилась после крупного разгрома «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android