Экс-игрок «Зенита» Рязанцев предположил, кто станет чемпионом в последнем туре РПЛ

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев предположил, кто станет чемпионом страны в последнем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Конечно, «Краснодар» в хорошем положении: победа над «Динамо» — и они чемпионы. Но точно будет непросто. Я бы даже поставил на «Зенит» на финальном этапе чемпионской гонки. Гусев сейчас проявляет себя, победа над «Краснодаром» может позволить остаться главным тренером — уж не знаю, как размышляют руководители. Но «Динамо» будет играть в полную силу, а на «Краснодар» давит результат.

«Зенит» в этом плане будет более раскрепощён. Вся основная картинка будет направлена на матч «Краснодар» — «Динамо», всё решится там. «Ахмат», конечно, тоже не самый удобный соперник, но не думаю, что у «Зенита» возникнут проблемы», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.