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Властимил Петржела считает, что «Зенит» не станет чемпионом России в этом сезоне

Властимил Петржела считает, что «Зенит» не станет чемпионом России в этом сезоне
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Экс главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что сине-бело-голубые не станут чемпионами России в текущем сезоне.

«Думаю, сегодня «Зенит» не станет чемпионом России», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, набрав 63 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с грозненским «Ахматом». Матч состоится сегодня, 24 мая, начало — в 16:30 мск. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.

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