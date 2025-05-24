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Семь футболистов «Динамо», включая Бителло, не приехали в Краснодар — источник

Семь травмированных игроков московского «Динамо» не приехали в Краснодар, где сегодня, 24 мая, состоится матч 30-го тура чемпионата России с местной командой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, на выезд не поехали ранее травмированные Константин Тюкавин, Милан Майсторович, Диего Лаксальт, Фабиан Бальбуэна, Луис Чавес и Артур. Также с командой не полетел атакующий полузащитник Бителло, травмировавшийся на предыгровой неделе.

Команды будут играть на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступит Артём Чистяков. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.

Самая крупная победа «Динамо»: