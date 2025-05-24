Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рязанцев: у ЦСКА самая выигрышная ситуация в борьбе за медали, но могут быть сюрпризы

Рязанцев: у ЦСКА самая выигрышная ситуация в борьбе за медали, но могут быть сюрпризы
Александр Рязанцев
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев высказался о борьбе за бронзовые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Соперник ЦСКА «Пари НН» имеет шансы выйти из зоны стыков и будет бороться. Но «Динамо» будет непросто набрать очки с «Краснодаром». Поэтому самая выигрышная ситуация в борьбе за медали — у ЦСКА, всё зависит от них. «Спартак»? Сегодня может быть что угодно, будет насыщенный день. Вполне могут быть сюрпризы», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На бронзовые медали чемпионата России текущего сезона претендуют три команды: «Спартак» (54 очка), московское «Динамо» (56 очков) и ЦСКА (56 очков).

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Экс-игрок «Зенита» Рязанцев предположил, кто станет чемпионом в последнем туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android