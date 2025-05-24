Рязанцев: у ЦСКА самая выигрышная ситуация в борьбе за медали, но могут быть сюрпризы

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Рязанцев высказался о борьбе за бронзовые медали Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Соперник ЦСКА «Пари НН» имеет шансы выйти из зоны стыков и будет бороться. Но «Динамо» будет непросто набрать очки с «Краснодаром». Поэтому самая выигрышная ситуация в борьбе за медали — у ЦСКА, всё зависит от них. «Спартак»? Сегодня может быть что угодно, будет насыщенный день. Вполне могут быть сюрпризы», — сказал Рязанцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На бронзовые медали чемпионата России текущего сезона претендуют три команды: «Спартак» (54 очка), московское «Динамо» (56 очков) и ЦСКА (56 очков).